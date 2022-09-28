شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يسجل الهدف الثانى لمنتخب مصر فى شباك ليبيريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر الهدف الثانى لفريقه في شباك ليبيريا في الدقيقة 58 من عمر المباراة الودية المقامة بينهما حالياً باستاد الإسكندرية خلال فترة التوقف الدولي.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالى: محمد الشناوي في حراسة المرمى،فى الدفاع: أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، عمر جابر، ومحمد حمدي،فى الوسط: طارق حامد ومحمود حمادة وامام عاشور،فى الهجوم: عمر مرموش، ومحمود تريزيجيه، وأحمد حسن كوكا

وأكد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى أن قرار استبعاد صلاح ومصطفى هو مسئوليته الفنية الفني لإراحة اللاعبين، خصوصاً أن لديهما مباراة خلال وقت ضيق، وقد يعاني الثنائي من الاجهاد فلذلك فضل اراحتهما.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على النيجر في المباراة الودية الأولى التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بثلاثية نظيفة، سجلها كل من محمد صلاح هدفين ومصطفى محمد هدف وحيد.



































































