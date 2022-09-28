شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يعود للتهديف بقميص المنتخب بعد غياب 190 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد عبد المنعم للتسجيل بقميص المنتخب الوطني بعد غياب عن التهديف استمر 190 يومًا، وتحديد منذ هدفه في مرمى السودان بالجولة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت بالكاميرون.

حقق منتخب مصر فوزًا مريحًا على ليبيريا بثلاثية دون رد، سجلها عمر مرموش ومحمد عبد المنعم وأحمد حسن كوكا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في ثانى تجارب الفراعنة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، استعدادا لاستئناف مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية كوت ديفوار 2024، بمواجهتي مالاوي، في مارس من العام المقبل.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 38 من زمن هذا الشوط، بعد تسديدة قوية من عمر مرموش من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع منتخب ليبيريا وسكنت أقصى يسار المرمى، فيما جاء الهدف الثاني بالدقيقة 58 عن طريق محمد عبد المنعم، فيما سجل أحمد حسن كوكا الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.