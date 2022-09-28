شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. منتخب مصر يتقدم على ليبيريا بهدف مرموش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهى الشوط الأول بين منتخب مصر وليبيريا، بتقدم الفراعنة بهدف دون رد سجله عمر مرموش في المواجهة التي تجمع المنتخبين اليوم الثلاثاء، في ثان تجارب الفراعنة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، استعدادا لاستئناف مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية كوت ديفوار 2024، بمواجهتي مالاوي، في مارس من العام المقبل.

جاء الهدف بالدقيقة 38 من زمن هذا الشوط، بعد تسديدة قوية من عمر مرموش من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع منتخب ليبيريا وسكنت أقصى يسار المرمى.

بدأ منتخب مصر المباراة بنزعة هجومية، وجاءت أولى الهجمات بعد كرة عرضية ضعيفة من محمد حمدي لاعب منتخب مصر من جهة اليسار وصلت سهلة لحوذة دفاع منتخب ليبيريا، وبعدها أهدر كوكا أخطر هجمة للمنتخب الوطني بعد انفراد تام بمرمى المنافس.

وجاءت الهجمة الخطيرة للفراعنة، بعد تمريرة رائعة من تريزيجيه وضعت أحمد حسن كوكا في إنفراد تام بالمرمى ولكن الأخير سدد كرة أبعدها حارس المرمى من أسفل يمين مرماه. واصل المنتخب محاولاته الهجومية، وجاءت ركلة ركنية لصالح منتخب مصر من جهة اليمين نفذها عمر مرموش عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع ليبيريا عن مناطق الخطورة، بعدها كاد المنتخب يسجل أول أهدافه بعد كرة عرضية من عمر جابر من جهة اليمين أبعدها حارس المرمى عن مناطق الخطورة. عمر جابر سدد من على حدود منطقة الــ 6 ياردات جهة اليمين أمسك بها الحارس على مرتين من يسار مرماه، وحاول إمام عاشور من جديد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لكن أمسك بها الحارس، وتوقفت المباراة قرابة ثلاث دقائق لعلاج حارس ليبيريا. أخر ربع ساعة شهدت ضغط مكثف من الفراعنة، وجاءت كرة عرضية من جهة اليسار قابلها كوكا برأسية إرتطمت بكتف تريزيجيه ثم ارتطمت بالقائم الأيمن ومرت لركلة مرمى، وعمر مرموش حاول المرور من جهة اليسار ولكن أبعد الدفاع الليبيري الكرة من أمامه إلى ركنية من جهة اليسار. وفي الدقيقة 38 فك المنتخب طلاسم دفاع ليبيريا، بعد تسديدة قوية من عمر مرموش من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع منتخب ليبيريا وسكنت أقصى يسار المرمى، وكاد تريزيجيه يسجل ثاني أهداف المنتخب لكنه محالولته اصطدمت بالعارضة.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة ليبيريا كالتالي: " محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفى الدفاع: أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، عمر جابر، ومحمد حمدي، وفى الوسط: طارق حامد ومحمود حمادة وامام عاشور، وفى الهجوم: عمر مرموش، ومحمود تريزيجيه، وأحمد حسن كوكا".

وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز خلال المواجهة الأولى على حساب النيجر بثلاثة أهداف دون رد، سجلها محمد صلاح "هدفين" ومصطفى محمد"هدف".

وقرر فيتوريا استبعاد الثلاثي مصطفى محمد ومحمد صلاح وأحمد فتوح من المعسكر الحالي، حيث جاء خروج الأول والثاني للراحة فيما عاد الثالث للزمالك بسبب الإصابة.

وتعتبر مباراة مصر وليبيريا اليوم الثلاثاء، هي السابعة في تاريخ مواجهات المنتخبين، إذ حقق الفراعنة الفوز في 4 لقاءات، مقابل انتصارين للمنافس، وتعادل وحيد.



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (1)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (2)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (3)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (4)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (5)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (6)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (7)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (8)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (9)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (10)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (11)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (12)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (13)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (14)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (15)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (16)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (17)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (18)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (19)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (20)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (21)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (22)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (23)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (24)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (25)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (26)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (27)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (28)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (29)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (30)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (31)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (32)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (33)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (34)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (35)



انتهاء الشوط الأول مصر وليبيريا (36)