شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة مصر وليبيريا الودية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر فوزًا مريحًا على ليبيريا بثلاثية دون رد، سجلها عمر مرموش ومحمد عبد المنعم وأحمد حسن كوكا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في ثانى تجارب الفراعنة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، استعدادا لاستئناف مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية كوت ديفوار 2024، بمواجهتي مالاوي، في مارس من العام المقبل.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 38 من زمن هذا الشوط، بعد تسديدة قوية من عمر مرموش من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع منتخب ليبيريا وسكنت أقصى يسار المرمى، فيما جاء الهدف الثاني بالدقيقة 58 عن طريق محمد عبد المنعم، فيما سجل أحمد حسن كوكا الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.