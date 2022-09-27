شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصعد لنهائى البطولة العربية لسيدات السلة بتونس لأول مرة فى تاريخ النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق سموحة لكرة السلة سيدات إلى نهائي البطولة العربية المقامة بتونس بعد التغلب على الفحيص الأردنى بنتيجة 82/52 فى نصف نهائي البطولة.

وكان سموحة قد تغلب على كل من الشارقة الإماراتى، والأمل الرياضى التونسى، وشباب الفحيص الأردنى، ومقديشيو سيتى، والمدينة السطافية والارثوذكسى الأردنى بربع النهائي والفحيص بنصف النهائي لأول مرة فى تاريخ الفريق.

ويشارك في المجموعة الأولى كلًا من: الأمل الرياضي – الشارقة الرياضي – المدينة السطافية – شباب الفحيص – مقديشيو سيتي – سموحة.

فيما تضم المجموعة الثانية كلا من: بيروت اللبناني – الثورة السوري – الأرثوذكسي الأردني – الهلال الرياضي – كوسيدار الجزائري.

يترأس بعثة الفريق العقيد "أحمد عجلان" عضو مجلس إدارة نادي سموحة ويقود الفريق فنيا عماد محمود مدير فنى.