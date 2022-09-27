شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. منتخب مصر يتعادل مع ليبيريا سلبيا وكوكا يهدر انفرادا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت ربع ساعة أولى من لقاء مصر وليبيريا وما زال التعادل السلبي يفرض كلمته على المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم الثلاثاء، في ثان تجارب الفراعنة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، استعدادا لاستئناف مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية كوت ديفوار 2024، بمواجهتي مالاوي، في مارس من العام المقبل.

بدأ منتخب مصر المباراة بنزعة هجومية، وجاءت أولى الهجمات بعد كرة عرضية ضعيفة من محمد حمدي لاعب منتخب مصر من جهة اليسار وصلت سهلة لحوذة دفاع منتخب ليبيريا، وبعدها أهدر كوكا أخطر هجمة للمنتخب الوطني بعد انفراد تام بمرمى المنافس.

وجاءت الهجمة الخطيرة للفراعنة، بعد تمريرة رائعة من تريزيجيه وضعت أحمد حسن كوكا في إنفراد تام بالمرمى ولكن الأخير سدد كرة أبعدها حارس المرمى من أسفل يمين مرماه.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة ليبيريا كالتالي: " محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفى الدفاع: أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، عمر جابر، ومحمد حمدي، وفى الوسط: طارق حامد ومحمود حمادة وامام عاشور، وفى الهجوم: عمر مرموش، ومحمود تريزيجيه، وأحمد حسن كوكا".

وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز خلال المواجهة الأولى على حساب النيجر بثلاثة أهداف دون رد، سجلها محمد صلاح "هدفين" ومصطفى محمد"هدف".

وقرر فيتوريا استبعاد الثلاثي مصطفى محمد ومحمد صلاح وأحمد فتوح من المعسكر الحالي، حيث جاء خروج الأول والثاني للراحة فيما عاد الثالث للزمالك بسبب الإصابة.

وتعتبر مباراة مصر وليبيريا اليوم الثلاثاء، هي السابعة في تاريخ مواجهات المنتخبين، إذ حقق الفراعنة الفوز في 4 لقاءات، مقابل انتصارين للمنافس، وتعادل وحيد.



الشوط الاول مصر وليبريا (1)



الشوط الاول مصر وليبريا (2)



الشوط الاول مصر وليبريا (3)



الشوط الاول مصر وليبريا (4)



الشوط الاول مصر وليبريا (5)



الشوط الاول مصر وليبريا (6)



الشوط الاول مصر وليبريا (7)



الشوط الاول مصر وليبريا (8)



الشوط الاول مصر وليبريا (9)



الشوط الاول مصر وليبريا (10)



الشوط الاول مصر وليبريا (11)



الشوط الاول مصر وليبريا (12)



الشوط الاول مصر وليبريا (13)



الشوط الاول مصر وليبريا (14)



الشوط الاول مصر وليبريا (15)



الشوط الاول مصر وليبريا (16)