كريم فؤاد يكشف سر صورته القديمة مع صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد كريف فؤاد لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري على أهمية وجود صلاح في المنتخب، مشيرًا أن هناك منافسة شريفة على مركز الظهير الأيمن.

وقال كريم في تصريحات عبر قناة "الحياة": "فيتوريا مدرب كبير ودائمًا يتحدث معنا في التدريب على التوازن بين الدفاع والهجوم، وعدم المبالغة في أي شق من الشقين".

وأضاف كريم: "فيتوريا شكر كل اللاعبين بعد انتهاء المعسكر، وطالبنا بالتركيز خلال الفترة القادمة للعودة بشكل أقوى".

وأردف: "اللعب مع محمد صلاح كان حلمًا، وهو قائد المنتخب ورحب بكل اللاعبين الجدد ودعمهم نفسيًا، والصورة التي انتشرت لي معه كانت في دورة كانت تقام في قرية صلاح، وأنا من قرية مجاورة لقريته مباشرة".

واختتم: "المنافسة في المنتخب على الظهير الأيمن هي منافسة شريفة، وكل لاعب يبذل كل ما لديه لإثبات نفسه للمشاركة بشكل أساسي".