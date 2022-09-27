فيتوريا: علينا الفخر بما قدمناه خلال هذا المعسكر مع المنتخب.. وكنت أتمنى استمراره أسبوعًا آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - عبر المدير الفني للمنتخب الوطني، روي فيتوريا، عن سعادته بتحقيق المنتخب لفوز مستحق على حساب نظيره الليبيري، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على ستاد الاسكندرية.

وتحدث فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة قائلًا: "حققنا الفوز وقدمنا أداء جيد للمباراة الثانية تواليًا، منتخب ليبيريا حاول الدفاع أمامنا عن طريق التكتل أمام مرماه، لكن تعاملنا بشكل جيد ونجحنا في الوصول للمرمى في أكثر من مناسبة".

وأضاف: "قدمنا مباراة جيدة على جميع المستويات، اللاعبون التزموا بالمحاضرات والحصص التدريبية، ونفذوا التعليمات بشكل رائع، وهو ما أظهرنا أقوى دفاعيًا وهجوميًا أيضًا".

وواصل فيتوريا: "يجب أن نشعر بالفخر من أداء اللاعبين اليوم، قدمنا مباراة قوية، ويجب على الجماهير واللاعبين أيضًا، أن يشعر كل منهم بالسعادة مما حققناه خلال معسكرنا الأول، وتحقيقنا لفوزين رائعين".

واستكمل: "أجريت العديد من التبديلات على التشكيل الذي خضت به مباراة اليوم، لقد كانت هناك 5 اهختلافات عن مباراة النيجر الماضية، هذا ليس ما يهمني، المهم هو تنفيذ الجوانب التكتيكية والخططية، وهو ما حدث من هذه المجموعة أيضًا، أريد من الجميع أن يتقنوا تنفيذ مهاهمهم في الملعب".

وأكمل: "كنت أريد أسبوعًا آخر لمواصلة تدريب هؤلاء اللاعبين الرائعين، أعتقد أنهم سيكونون أكثر التزامًا مع فرقهم بعد عودتهم من هذا التوقف الدولي، رأيت منهم التزام وصرامة وجدية مبشرة للغاية، وأعتقد أن الفترة القادمة ستشهد تطور كبير في أداء منتخب مصر".

واستطرد المدرب البرتغالي: "لقد قمنا بتطوير الأداء بشكل مثالي، هناك عدد من التدريبات والتقنيات التي كنت أظن أنها ستأخذ وقتًا طويلًا لتنفيذها، لكن اللاعبون أتقنوها بسرعة فائقة، يجب عليهم الفخر بما أنجزوه".

وأنهى مدرب المنتخب الوطني حديثه قائلًا: "أظهرنا أن عدد كبير من اللاعبين، قادرين على تمثيل المنتخب خلال الفترة القادمة، لقد ظهر لاعبونا بمستوى بدني أفضل مما كانوا عليه في السابق، سأقوم بكل تأكيد بمواصلة متابعة هؤلاء اللاعبين مع فرقهم، وأي لاعب سيظهر جدارته بارتداء قميص المنتخب، لن أتأخر في ضمه".