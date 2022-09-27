إسبانيا تفوز على البرتغال بهدف قاتل في دوري الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق المنتخب الإسباني فوزًا صعبًا بهدف نظيف على المنتخب البرتغالي، خلال الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

وأحرز المنتخب الإسباني الهدف الوحيد في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، عن طريق ألفارو موراتا.

وبهذا الفوز خطف المنتخب الإسباني بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من دوري الأمم بعدما تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة.

وهبط المنتخب التشيكي إلى الدرجة الأدنى بعدما تذيل المجموعة برصيد 4 نقاط.

وكان منتخب البرتغال يمتلك أفضلية قبل اللقاء حيث يكفيه التعادل من أجل التأهل للدور القادم، إلا أنه خسر اللقاء.

وجاء تشكيل المنتخب البرتغالي كالتالي:

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

خط الدفاع: كانسيلو، دانييلو بيريرا، دياز، نونو مينديز.

خط الوسط: ويليام كارفاليو روبين نيفيز، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: دييجو جوتا، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا.

بينما جاء تشكيل المنتخب الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: لويس جايا، باو توريس، هوجو جويلامون، داني كارفخال.

وسط الملعب: سولير، رودريجو، كوكي.

الهجوم: بابلو سارابيا، ألفارو موراتا، فيران توريس.