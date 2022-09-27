السعودية تتعادل سلبيًا مع الولايات المتحدة استعدادًا لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل المنتخب السعودي، سلبيًا مع نظيره الأمريكي، على ملعب "نويفا لا كوندومينا"، في مباراة ودية، ضمن المعسكر الذي يخوضه المنتخب السعودي بإسبانيا، استعدادًا لمونديال قطر 2022.

وكان المنتخب السعودي قد تعادل سلبيًا أيضًا مع نظيره الإكوادوري، في اللقاء الودي الأول بالمعسكر.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة مع منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

فيما يتواجد المنتخب الأمريكي في المجموعة الثانية مع منتخبات إنجلترا وإيران وويلز.

يذكر أن آخر هدف سجله المنتخب السعودي، كان من علامة الجزاء بأقدام سالم الدوسري، أمام منتخب آستراليا، قبل 5 أشهر، ويعاني أولاد المدرب هيرفي رينارد من عقم تهديفي قوي قبيل انطلاق كأس العالم 2022.

وخاض منتخب السعودية منذ ذلك الوقت 4 مباريات، الأولى ضد كولومبيا وخسر بهدف دون رد، وبنفس النتيجة خسر أمام فنزويلا، ثم تعادلان سلبيان أمام الإكوادور والولايات المتحدة.

وكان المنتخب السعودي قد صعد لنهائيات كأس العالم، متصدرًا مجموعتة الثانية، التي ضمت اليابان وأستراليا وعمان والصين وفيتنام.