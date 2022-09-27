المنتخب البرازيلي يكتسح التونسي استعدادًا لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - اكتسح المنتخب البرازيلي نظيره التونسي 5-1، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين، استعدادًأ لكأس العالم، في باريس.

تقدم المنتخب البرازيلي بهدف في الدقيقة 10 برأسية من لاعبه رافينيا بعد كرة طولية وصلته داخل منطقة جزاء تونس.

وتعادل منتخب تونس سريعًا عن طريق لاعبه منتصر الطالبي في الدقيقة 18 ولكن عاد المنتخب البرازيلي للتقدم سريعًا في الدقيقة 19 بعدما وصلت الكرة للاعب ريتشارليستون الذي سددها في المرمى.

وحصل المنتخب البرازيلي على ركلة جزاء سددها لاعبه نيمار بنجاح في المرمى.

وعاد رافينيا لتسجيل الهدف الرابع لمنتخب البرازيل في الدقيقة 40، قبل أن يحرز بدرو الهدف الخامس للبرازيل في الدقيقة 74.

وأوقعت قرعة كأس العالم المنتخب التونسي رفقة مجموعة تضم: الدنمارك، أستراليا، فرنسا.