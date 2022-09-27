الامارات | الوصل يتعاقد مع جابر والبرازيلي لويز دا سيلفا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن إبرامها لصفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بتعاقدها مع المدافع محمد جابر والبرازيلي لويز غيليرمي فييرا دا سيلفا.

ونشرت الشركة على حسابها الرسمي في "تويتر" أنها تعاقدت مع البرازيلي لويز دا سيلفا، موضحة أنه سيتم قيده في فئة اللاعبين المقيمين، كما أنها أكملت إجراءات التعاقد مع اللاعب محمد جابر، وذلك بعدما أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم فسخ عقد المدافع الدولي لينتقل إلى "الإمبراطور" في صفقة انتقال حر.