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الامارات | الوصل يتعاقد مع جابر والبرازيلي لويز دا سيلفا

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن إبرامها لصفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بتعاقدها مع المدافع محمد جابر والبرازيلي لويز غيليرمي فييرا دا سيلفا.
ونشرت الشركة على حسابها الرسمي في "تويتر" أنها تعاقدت مع البرازيلي لويز دا سيلفا، موضحة أنه سيتم قيده في فئة اللاعبين المقيمين، كما أنها أكملت إجراءات التعاقد مع اللاعب محمد جابر، وذلك بعدما أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم فسخ عقد المدافع الدولي لينتقل إلى "الإمبراطور" في صفقة انتقال حر.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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