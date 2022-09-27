قطر تنفق 200 مليار دولار على استضافة كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت صحيفة «ذاصن» البريطانية أن قطر أنفقت نحو 200 مليار دولار على استضافة كأس العالم لكرة القدم لهذا العام، بنحو 20 ضعفا مما دفعته روسيا في نسخة 2018.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة المنتظرة في 20 نوفمبر القادم، لأول مرة على أرض دولة عربية وفي فصل الشتاء.

وطورت قطر ثمانية ملاعب لاستضافة المباريات، بما في ذلك ملعب «لوسيل» الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج.

وأثارت الأرقام الجدل بعد إنفاق قطر مبلغ 200 مليار دولار فيما أنفقت روسيا مبلغ 11.6 مليار دولار لاستضافة النسخة الأخيرة من مسابقة كأس العالم عام 2018.

قطر تنفق ضعف ما دفعته روسيا في مونديال 2018 بـ20 مرة

وكان أعلى إنفاق سابق هو 15 مليار دولار أنفقتها البرازيل عام 2014، بينما أنفقت جنوب إفريقيا 3.6 مليارات دولار في نسخة عام 2010.

وبلغت تكلفة كأس العالم 2006 التي جرت في ألمانيا 4.3 مليارات دولار بينما أنفقت كوريا واليابان 7 مليارات في عام 2002.

وجاءت تكلفة مونديال فرنسا 1998 ما يصل إلى 2.3 مليار دولار وأنفقت الولايات المتحدة نصف مليار دولار في مونديال 1994.

ومن بين 200 مليار دولار تزعم قطر أن 6.5 مليارات دولار فقط، تم إنفاقها على الملاعب ومراكز الفرق والمرافق المخصصة للجماهير.

وفي محاولة لتوضيح أين ذهبت بقية الأموال، قالت المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال والإعلام في اللجنة العليا للمشاريع والإرث فاطمة النعيمي «تعد كأس العالم جزءا من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي استراتيجية حكومية أوسع لتعزيز التنمية المكثفة للمناطق الحضرية والعالمية.

وتشمل المرافق والصناعة الوطنية، إضافة إلى أنظمة التعليم والرعاية الصحية».

وتابعت «إن مبلغ 200 مليار دولار، المرتبط بكأس العالم، هو في الواقع جزء من هذه الإستراتيجية الطموحة للتنمية الوطنية وتحديث قطر».