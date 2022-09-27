شكرا لقرائتكم خبر عقدة النصر تلازمه.. فارس الجنوب يتمسك بمزاحمة الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن سجل الانطلاقة الأفضل له في الموسم الماضي خلال مشاركاته في دوري المحترفين، يعود الفريق الكروي الأول بنادي ضمك هذا الموسم لتحقيق ذات النقاط بعد نهاية الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي.

واستطاع ضمك جمع 7 نقاط خلال أربع جولات مضت مكررا ما فعله الموسم الماضي ولم يكتف بذلك فقط بكل كرر النتائج ذاتها بفوزه في لقاءين وتعادل في لقاء وخسر أمام النصر في الجولة الثالثة وهذا هو العامل المشترك بين الموسم الماضي والحالي وهي خسارة وحيدة في الجولات الأربع الأولى وكانت أمام النصر على ملعب مرسول بارك.

وتعد هذه الانطلاقة الأفضل لفارس الجنوب خلال مواسمه التي قضاها في دوري المحترفين السعودي بعد صعوده موسم 2019-2020 مستمرا حتى الآن ومشاركا في موسمه الرابع على التوالي بين أندية المحترفين.

وبالعودة إلى نتائج ضمك بعد الجولة الرابعة خلال مشاركاته في المواسم الماضية نجد أن موسم 2020-2021 هو الأقل من حيث جمع النقاط، حيث خرج الفريق بنقطة وحيدة بعد تعادله السلبي أمام الفيصلي في الجولة الرابعة بعد أن خسر لقاءاته الثلاث الأولى.

وكان ضمك قد حقق في ظهوره الأول لحساب منافسات دوري المحترفين 4 نقاط في جولاته الأربع الأولى موسم 2019-2020 بعد خسارتين في المباراتين الأولى والثانية ليعود ويسجل انتصارا أمام الاتحاد ويتعادل بعدها في مواجهة الشباب وكلا المواجهتين على أرضه ليسجلا نتائج إيجابية في أول لقاءين له أمام جماهيره مجتنبا الخسارة.

يذكر أن ضمك تقوده إدارة جديد هذا الموسم برئاسة المهندس خالد آل مشعط والذي جاء خلفا للرئيس الذهبي للنادي صالح أبو نخاع الذي صعد بضمك لدوري المحترفين وثبت أقدمه فيه قبل رحيله.

انطلاقة ضمك موسم 2019-2020:

- الجولة الأولى: النصر 2-0 ضمك.

- الجولة الثانية: العدالة 4-0 ضمك.

- الجولة الثالثة: ضمك 2-1 الاتحاد.

- الجولة الرابعة: ضمك 1-1 الشباب.

انطلاقة ضمك موسم 2020-2021:

- الجولة الأولى: ضمك 2-3 الرائد.

- الجولة الثانية: القادسية 2-1 ضمك.

- الجولة الثالثة: الهلال 2-0 ضمك.

- الجولة الرابعة: ضمك 0-0 الفيصلي.

-انطلاقة ضمك موسم 2021-2022:

- الجولة الأولى: النصر 4-1 ضمك.

- الجولة الثانية: ضمك 1-0 الطائي.

- الجولة الثالثة: الأهلي 1-1 ضمك.

- الجولة الرابعة: ضمك 2-0 الفيصلي.

انطلاقة ضمك موسم 2022-2023:

- الجولة الأولى: الفيحاء 0-1 ضمك.

- الجولة الثانية: ضمك 2-1 الخليج.

- الجولة الثالثة: النصر 2-1 ضمك.

- الجولة الرابعة: التعاون 1-1 ضمك.

أرقام ضمك بعد الجولة الرابعة في دوري المحترفين:

