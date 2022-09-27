شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يفقد الأسمري شهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع ترقب النادي الأهلي وصول بيتسو موسيماني إلى جدة لبدء مهمته في تدريب الفريق، تلقى الفريق ضربة موجعة بعد إعلان حساب النادي على شبكة التواصل تويتر، إصابة لاعبه على الأسمري بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الساق الخلفية.

وأوضح البيان أن الأسمري سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهرين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه ومن ثم خوض المباريات.

الأسمري من الأسماء المهمة والأساسية في الأهلي، وقد حاولت عدة أندية على رأسها الاتحاد ضمه في سوق الانتقالات الصيفي الأخير لكن الإدارة الأهلاوية تمسكت ببقائه بل وجددت عقده حتى عام 2025.

من جهة ثانية خاض الأهلي مباراة ودية يوم أمس أمام العين ربحها بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك استعدادا للمباراة القادمة أمام جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

يشار إلى أن المهاجم هيثم عسيري والحارس الربيعي غابا عن مباراة العين الودية مساء أمس لتواجدهما في إسبانيا مع المنتخب السعودي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022.