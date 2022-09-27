الأهلي يفقد الأسمري شهرين

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وأوضح البيان أن الأسمري سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهرين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه ومن ثم خوض المباريات.الأسمري من الأسماء المهمة والأساسية في الأهلي، وقد حاولت عدة أندية على رأسها الاتحاد ضمه في سوق الانتقالات الصيفي الأخير لكن الإدارة الأهلاوية تمسكت ببقائه بل وجددت عقده حتى عام 2025.
من جهة ثانية خاض الأهلي مباراة ودية يوم أمس أمام العين ربحها بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك استعدادا للمباراة القادمة أمام جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
يشار إلى أن المهاجم هيثم عسيري والحارس الربيعي غابا عن مباراة العين الودية مساء أمس لتواجدهما في إسبانيا مع المنتخب السعودي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022.
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