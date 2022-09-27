صلاح مرشح لجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

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وجاء ترشيح جناح ليفربول للجائزة الجديدة، بعد تألقه مع الريدز الموسم الماضي، والتتويج ببطولتي كأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي.وينافس محمد صلاح كلا من، كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، وكيفين دي بروين مهاجم مانشستر سيتي، وحارس إيفرتون جوردان بيكفورد، وجوش برونيل لاعب بيرنلي.
محمد صلاح ينافس رونالدو على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي
وتوج صلاح في الموسم الماضي بجائزة الحذاء الذهبي، بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونغ سون مين نجم توتنهام. كما ينافس مدرب «الريدز» يورغن كلوب على جائزة أفضل مدير فني في الدوري الإنجليزي، إضافة إلى مات بيرد مدرب فريق السيدات في ليفربول.
وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل جوائز نورث ويست فوتبول، في الـ7 من نوفمبر القادم.
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