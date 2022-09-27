شكرا لقرائتكم خبر انطلاق أولى منافسات رياضة البوتشيا المفتوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس منافسات بطولة تبوك الأولى المفتوحة للعبة البوتشيا بجامعة فهد بن سلطان، تحت رعاية أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان.

وتستمر البطولة التي تقام لأول مرة على مستوى المملكة لمدة خمسة أيام تحت شعار «أنتم منا ونحن معكم»، وذلك بمشاركة 85 لاعبا من أندية ذوي الإعاقة بتبوك، والمدينة المنورة ، والأحساء، والدمام، والطائف، حيث يحكم البطولة 24 حكما وحكمة من المملكة وخارجها.

وتمكن لاعب نادي تبوك لذوي الإعاقة محمد مرزوق البلوي من الفوز في الجولة الأولى بالنظام الفردي على نظيره لاعب نادي المنطقة الشرقية لذوي الإعاقة فوزي بكرين، فيما حققت اللاعبة لجين الثقفي من نادي الأحساء المركز الأول بعد فوزها على اللاعب ممدوح بو روزه من نادي المنطقة الشرقية لذوي الإعاقة، فيما حققت اللاعبة ريم ناصر من نادي تبوك لذوي الإعاقة المركز الأول بعد فوزها على لاعبة نادي المدينة المنورة لذوي الإعاقة متعبه السهلي.