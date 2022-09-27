رسميًا.. البنك الأهلي يضم رزاق سيسيه لمدة 3 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار، التعاقد مع المهاجم الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك والاتحاد السكندري السابق في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.

وجاء تعاقد البنك الأهلي مع سيسيه بناءً على رغبة خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من أجل تدعيم الجانب الجومي.

وتعد صفقة رزاق سيسيه هي الثامنة لفريق البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد ضم كلا من محمد أبوجبل ومحمود الجزار وإسلام جابر وأحمد توفيق وحمدي علاء وأدهم حامد وتمديد إعارة أسامة فيصل.

وكان البنك الأهلي أنهى الموسم الماضي من الدوري الممتاز في المركز السابع برصيد 46 نقطة من 11 فوز و10 هزائم و13 تعادل.