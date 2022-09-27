الداخلية يقترب من عبدالرحمن مانو

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب عبدالرحمن مانو لاعب الداخلية، من الرحيل عن الأهلي، بعد أن تلقى عدد من العروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يتفاوض فريق الداخلية مع لاعب الأهلي الشاب ليدعم به صفوفه خلال الموسم المقبل.

وكان الداخلية قد نجح في ضم الثلاثي وليد مصطفي وميدو حسام ومصطفي فوزي من الأهلي، ويرغب في أن يصبح مانو الصفقة الرابعة له من بين صفوف الفريق الأحمر.

وبحسب مراسل الخليج 365، فإن الداخلية الصاعد مجددًا للدوري الممتاز هذا الموسم، قد حاول ضم محمد نصير أيضًا من الأهلي، إلا أن نصير رفض العرض، مشيرًا إلى أنه يريد البقاء ضمن صفوف الأهلي، على الرغم من ترحيب مارسيل كولر، المدير الفني السويسري للأهلي، برحيله.

يذكر أن مانو نجح في تقديم مستويات جيدة مع الأهلي خلال كأس الرابطة وأيضًا في المباريات التي ظهر بها ببطولة الدوري، وهو ما شجع عدد كبير من الأندية للتفاوض مع الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الجارية.