مصدر لمصراوي: تحديد موعد عودة بيرسي تاو لتدريبات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - يواصل الجنوب أفريقي بيرسي تاو الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش معسكر الفريق الأحمر، المقام حاليا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي إن تاو تعافى من الإصابة بتمزق في العضلة الامامية، ويستطيع المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية خلال الساعات القليلة المقبلة، ولكنه سيشارك بشكل كامل في المران الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر: "الجهاز الطبي يتعامل بحرص شديد مع إصابة تاو ولا يتعجل الأمر في عودته ويمنحه الفرصة الكاملة في التعافي".

وأوضح: "تاو سيبدأ النزول التدريجي في التدريبات الجماعية، ولكن يحتاج إلى وقت لتجهيزه حتى يستطيع المشاركة في المباريات".

ويخوض الفريق الأحمر تدريباته بمعسكره المغلق قبل أن يختتم مبارياته الودية الخميس بمواجهة طلائع الجيش بملعب الأهلي we السلام، استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري المقرر لها 9 أكتوبر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.