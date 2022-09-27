مصدر يكشف لمصراوي موقف الاتحاد من بقاء محمد عبدالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أكد مصدر داخل نادي الاتحاد السكندري، أن إداة زعيم الثغر برئاسة محمد مصلحي استقرت على عدم تمديد إعارة محمد عبدالسلام، مدافع الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الاتحاد ضم محمد عبد السلام مدافع الزمالك إعارة موسم مع وجود بند يتيح تمديد الإعارة.

وأضاف، أن الموسم المنقضي لم يشارك عبد السلام مع الاتحاد ولم يستفد به زعيم الثغر بسبب معاناته من إصابة لذلك قرر عدم تمديد إعارة المدافع مرة أخرى.

وأوضح، إن الاتحاد السكندري لا يرغب في في استمرار اللاعب معه، ويتفاوض حاليا مع مدافع دولي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، استعدادا للموسم الجديد.