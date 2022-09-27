مصطفى محمد يحصد جائزة فردية مع نانت

محمد اسماعيل - القاهرة - حصل مصطفى محمد على جائزة أفضل لاعب في فريق نانت الفرنسي خلال شهر سبتمبر.

مصطفى محمد (24 عاما) يلعب مع نانت هذا الموسم على سبيل الإعارة من جالاتا سراي التركي.

وأعلن نادي نانت عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عن حصول مصطفى محمد على جائزة الأفضل في سبتمبر، بعد منافسة مع 3 من زملائه.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد شارك في 5 مباريات مع نانت في شهر سبتمبر، سجل خلالها هدفا وحيدا.

ومنذ بداية الموسم الحالي شارك المهاجم الشاب في 11 مباراة مع نانت بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.