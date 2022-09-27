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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد المنتخب السعودي لخوض مباراته الودية الثانية في معسكر سبتمبر/أيلول الجاري، استعدادا لكأس العالم 2022، عندما يواجه منتخب أمريكا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأمريكا الودية

ويقيم المنتخب السعودي في الوقت الحالي معسكرًا في مدينة أليكانتي بإسبانيا، استعدادا لكأس العالم 2022، افتتحه بتعادل سلبي مع الإكوادور، يوم الجمعة الماضي.



موعد مباراة السعودية وأمريكا الودية هو الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر/أيلول 2022، في مدينة أليكانتي الإسبانية.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي، الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي ضد أمريكا



حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: رياض شراحيلي، ناصر الدوسري، سامي النجعي.

خط الهجوم: فراس البريكان، هتان باهبري، سالم الدوسري.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأمريكا الودية هي قنوات "SSC" السعودية، والتي نقل المباريات الودية التي يخوضها "الأخضر" استعدادا لكأس العالم 2022.

تتواجد قنوات "SSC" التي تنقل مباراة السعودية وأمريكا الودية عبر القمر الصناعي عرب سات.

تردد قنوات SSC على عرب سات

التردد: 12417

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قنوات SSC على بدر سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو ¾

لجأ جادون سانشو، لاعب مانشستر يونايتد، إلى لعبة "FIFA 23" للرد على قرار جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، باستبعاده من القائمة.

واستبعد ساوثجيت سانشو من قائمة منتخب إنجلترا في معسكر سبتمبر/أيلول، والذي شهد الخسارة 0-1 أمام منتخب إيطاليا، ثم التعادل 3-3 مع منتخب ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية.



ما جعل الاستبعاد مفاجأة أن سانشو يقدم مستويات قوية مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف في آخر ست مباريات.

ونشر سانشو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" صورة بالتزامن مع موعد مباراة إنجلترا وألمانيا، مساء الإثنين، مع شاشة يلعب من خلالها لعبة "FIFA 23" التي ستُطرح بشكل رسمي يوم الثلاثاء.



وعانى سانشو من الخروج بشكل متكرر من قائمة منتخب بلاده في الأشهر الماضية، حيث كانت آخر مرة ضمه فيها جاريث ساوثجيت للقائمة في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وعلقت جماهير إنجلترا على ما قام به سانشو، حيث ربطته بقرار ساوثجيت الخاص بإبعاده عن قائمة المنتخب.

وكتب أحد المتابعين: "سانشو يلعب فيفا 23 بدلًا من مشاهدة كرة قدم ساوثجيت"، بينما رد آخر: "من الجنون أن سانشو في بيته يلعب فيفا 23، كان يجب أن يكون أساسيأً ضد ألمانيا".

يذكر أن سانشو مرشح بشدة للتواجد في قائمة إنجلترا خلال كأس العالم 2022 بسبب مستوياته المميزة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، وهي القائمة التي يتوقع الإعلان عنها في 21 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

يُذكر أن آخر مباراة دولية لسانشو كانت ضد أندورا في الفوز 5-0 يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، حيث صنع فيها هدفين.

دخلت مباراة كان بطلها البرتغالي لويس فيجو، نجم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين السابق، موسوعة جينيس، بعدما لُعبت في السماء.

وأقيمت المباراة التي نظمتها إحدى الشركات على أعلى ارتفاع جرى تسجيله حتى الآن على متن رحلة طيران، وانعدمت الجاذبية في بعض مراحلها، بمشاركة لويس فيجو، وفريق ضم هواة كرة قدم من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية.



وقد أقيمت المباراة، وهي الأولى من نوعها، على ارتفاع 20،230 قدم (6166.1 متر) في ظروف انعدام الجاذبية، احتفت من خلالها الشركة المنظمة بولع العالم بلعبة كرة القدم، وارتقت بشغف عشاق اللعبة إلى آفاق غير مسبوقة.

وجمعت هذه المباراة الاستثنائية بين فريقين يتكون كل منهما من 4 لاعبين، أحدهم لويس فيجو بالإضافة إلى 7 لاعبين آخرين من عشاق كرة القدم، الذين تم اختيارهم من بين مئات المتقدمين ممن شاركوا في مسابقة أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، للفوز بمقعد على متن هذه الرحلة التاريخية.



وأشرف على عملية تحقيق الرقم القياسي أحد حكام موسوعة جينيس للأرقام القياسية المعتمدين، بمشاركة 2 من المراقبين المسؤولين عن ضبط التوقيت.



واستعرض لويس فيجو خلال المباراة مهاراته بالمراوغة بالكرة على أرض ملعب كرة قدم جرى تصميمه خصيصًا داخل الطائرة، وبلغت مساحته 75 مترًا مربعًا.

ومَثّل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المباراة حمد محمد حسن (قائد الفريق) ومواطنته ياسمين غانم الشرشني من قطر، كما وضمت قائمة اللاعبين الآخرين؛ ريانون إسماعيل، وجوني فاينز، وديدسون روشا، وبيغاد مصطفى، وفرح جفري.

وعلق لويس فيجو على هذه التجربة قائلًا: "كرة القدم هي لعبة تتجاوز الحدود وتوحد الناس حول العالم، لقد خضت الكثير من المنافسات في ملاعب مشحونة بالأجواء الملتهبة والعواطف الجياشة التي تتجاوز الثقافات والجنسيات".

وأضاف: "وقد عايشت ذات التجربة على ارتفاع 20 ألف قدم فوق سطح الأرض، مع مجموعة من عشاق كرة القدم الذين ارتقوا بشغفهم بهذه الرياضة إلى آفاق غير مسبوقة".

يُذكر أنّ لويس فيجو، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لعام 2000 وأفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2001، لعب مع باقة من نخبة الأندية الأوروبية، بما فيها سبورتنج لشبونة البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى برشلونة وريال مدريد.