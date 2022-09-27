موعد مباراة مصر وليبيريا اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه المنتخب الوطني الأول، تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، ليبيريا وديا، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن تحضيرات الفراعنة لاستكمال منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار 2023.

وكان المنتخب الوطني قد خاض مواجهة ودية مع النيجر، الجمعة الماضية، وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

وبدأ الفراعنة المعسكر منذ 14 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد لمواجهات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويعتبر لقاء النيجر، هو الاختبار الثاني لفيتوريا، الذي تولى مؤخرا تدريب منتخب مصر بعقد حتى 2026، عقب إقالة المدرب الوطني إيهاب جلال.

ويستعد منتخب مصر في الوقت الحالي لاستكمال مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، بعدما جمع 3 نقاط من أول جولتين بالمجموعة الرابعة، التي تضم إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

جاءت القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي.

وخط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح.

وخط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور.

وفي الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.

فيما تم استبعاد الونش وزيزو لارتباطهمما بمباراة هامة مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

كما فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر، إراحة الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد في مباراة ليبيريا الودية، بعد مشاركتهم في لقاء النيجر.

كما قرر الجهاز الفني للفراعنة منح أحمد أبو الفتوح راحة بسبب آلام في العضلة الخلفية وصعوبة لحاقه بالمباراة.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ فيتوريا بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي فى حراسة المرمى

وفى الدفاع كريم فؤاد ، أحمد حجازي ، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

وفى خط الوسط كل من: مرموش، إمام عاشور ، حمدي فتحي ، محمود حسن تريزيجيه

وفى الهجوم: أحمد حسن كوكا

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُذاع مباراة مصر ضد ليبيريا على قناة "أون تايم سبورتس 1".