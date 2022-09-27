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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يسعى منتخبا البرتغال وإسبانيا لحجز المقعد الأخير في الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية، بعدما حجزت منتخبات كرواتيا وهولندا وإيطاليا مقاعدها بالفعل.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية



موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية هو الثلاثاء 27 سبتمبر/أيلول، في الجولة السادسة من المجموعة الثانية بالمستوى الأول.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي، 8.45 مساء بتوقيت القاهرة.

لا توجد أي قناة عربية حصلت على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2022-2023 حتى الآن.

ولكن يمكن متابعة مباراة البرتغال ضد إسبانيا عبر بعض القنوات الأوروبية، مثل "Sport TV1 Portugal" و"Sky Sport Uno Italia" و"Italia 1" و"RTP 1" وغيرها.



يكفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إمكانية مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر موقع "UEFA tv" عبر خاصية البث المباشر.

وفي هذه الحالة، سيكون على المشاهد تسجيل حساب جديد يتبع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أو تسجيل الدخول إذا كان لديه حساب بالفعل.



منتخب البرتغال يحتل صدارة المجموعة الثانية في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخب إسبانيا صاحب المركز الثاني.

ويحتاج منتخب البرتغال إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، البطولة التي حصل عليها في نسختها الأولى عام 2019.

في المقابل، يحتاج منتخب إسبانيا للفوز من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية على التوالي.

دخلت مباراة كان بطلها البرتغالي لويس فيجو، نجم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين السابق، موسوعة جينيس، بعدما لُعبت في السماء.

وأقيمت المباراة التي نظمتها إحدى الشركات على أعلى ارتفاع جرى تسجيله حتى الآن على متن رحلة طيران، وانعدمت الجاذبية في بعض مراحلها، بمشاركة لويس فيجو، وفريق ضم هواة كرة قدم من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية.



وقد أقيمت المباراة، وهي الأولى من نوعها، على ارتفاع 20،230 قدم (6166.1 متر) في ظروف انعدام الجاذبية، احتفت من خلالها الشركة المنظمة بولع العالم بلعبة كرة القدم، وارتقت بشغف عشاق اللعبة إلى آفاق غير مسبوقة.

وجمعت هذه المباراة الاستثنائية بين فريقين يتكون كل منهما من 4 لاعبين، أحدهم لويس فيجو بالإضافة إلى 7 لاعبين آخرين من عشاق كرة القدم، الذين تم اختيارهم من بين مئات المتقدمين ممن شاركوا في مسابقة أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، للفوز بمقعد على متن هذه الرحلة التاريخية.



وأشرف على عملية تحقيق الرقم القياسي أحد حكام موسوعة جينيس للأرقام القياسية المعتمدين، بمشاركة 2 من المراقبين المسؤولين عن ضبط التوقيت.



واستعرض لويس فيجو خلال المباراة مهاراته بالمراوغة بالكرة على أرض ملعب كرة قدم جرى تصميمه خصيصًا داخل الطائرة، وبلغت مساحته 75 مترًا مربعًا.

ومَثّل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المباراة حمد محمد حسن (قائد الفريق) ومواطنته ياسمين غانم الشرشني من قطر، كما وضمت قائمة اللاعبين الآخرين؛ ريانون إسماعيل، وجوني فاينز، وديدسون روشا، وبيغاد مصطفى، وفرح جفري.

وعلق لويس فيجو على هذه التجربة قائلًا: "كرة القدم هي لعبة تتجاوز الحدود وتوحد الناس حول العالم، لقد خضت الكثير من المنافسات في ملاعب مشحونة بالأجواء الملتهبة والعواطف الجياشة التي تتجاوز الثقافات والجنسيات".

وأضاف: "وقد عايشت ذات التجربة على ارتفاع 20 ألف قدم فوق سطح الأرض، مع مجموعة من عشاق كرة القدم الذين ارتقوا بشغفهم بهذه الرياضة إلى آفاق غير مسبوقة".

يُذكر أنّ لويس فيجو، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لعام 2000 وأفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2001، لعب مع باقة من نخبة الأندية الأوروبية، بما فيها سبورتنج لشبونة البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى برشلونة وريال مدريد.