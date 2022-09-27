الهلال السعودي يكشف تفاصيل مفاوضاته مع كريستيانو رونالدو.. ويوضح سبب فشل الصفقة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف رئيس نادي الهلال السعودي، حقيقة المفاوضات مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وفي حوار مع موقع "ثمانية" السعودي، أكد فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، على حقيقة مفاوضة نادي الهلال للاعب رونالدو، لكن قرار مركز التحكيم بحرمان النادي من التسجيل تسبب في إيقاف المفاوضات.

ورداً على سؤال إن كان هناك فرصة لضم النجم البرتغالي آنذاك، قال بن نافل: "طبعا، الهلال قادر على مفاوضة أفضل لاعبين في العالم"، بالمقابل رفض الكشف عن قيمة المبلغ الذي قدم لرونالدو من أجل إقناعه بالمجيء إلى الدوري السعودي.

وأضاف أنهم كانوا بانتظار قرار تعليق العقوبة ولديهم فترة زمنية قصيرة، وهذا السبب الرئيسي في دخولهم المفاوضات، للانتقال إلى المرحلة الأخيرة في المفاوضات في حال صدور قرار التعليق، لكنهم احترموا القرار الصادر بحقهم وتوقفوا، حسب تعبيره.

وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قررت منع نادي الهلال من التسجيل لفترتين انتقاليتين، وفرض غرامة مالية، وذلك في شهر مايو الماضي، على خلفية أحداث تجديد العقد اللاعب محمد كنو، الذي كان يربطه عقد آخر مع نادي النصر.

وفي يوليو الماضي، ذكرت تقارير صحفية أن رونالدو تلقى عرضا ضخما وصلت قيمته لـ300 مليون دولار للانضمام إلى صفوف ناد سعودي (لم يذكر اسمه وقتها) بحيث يحصل النجم البرتغالي على 250 مليون يورو خلال عامين و125 مليون يورو كراتب سنوي، وسيحصل مانشستر يونايتد على 30 مليون يورو.

وارتبط اسم رونالدو بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، خلال الصيف، وسط الحديث عن مفاوضات مع أندية أوروبية عدة، إضافة إلى نادي الهلال.