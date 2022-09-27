شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام ليبيريا.. أحمد الشناوي فى حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الاول في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، ثاني ودياته خلال معسكره الحالي عندما يلتقى منتخب ليبيريا باستاد الإسكندرية.

ويعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر اليوم أمام ليبيريا، هو احمد الشناوي في حراسة المرمى و أحمد حجازي وعلى جبر وكريم فؤاد ومحمد حمدى في الدفاع، ومحمود حمادة وامام عاشور وطارق حامد في الوسط ، وتريزيجيه ومحمد ابراهيم وكوكا في الهجوم.

وتحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، عن تحضيرات الفراعنة لمواجهة ليبيريا، موضحا أن الجهاز الفني يحترم المنافس ويجهز بشكل جيد للمباراة.

وأضاف فيتوريا في تصريحات تليفزيونية، "كنت أتمنى أن اذهب مع مصر للمونديال القادم، لم أعتد الشكوى، نعمل وفق الظروف المحيطة، نحاول استغلال المرحلة المقبلة بما يخدم أهدافنا".وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني: "انطباعي عن أيمن عبد العزيز كمدرب مساعد إيجابي للغاية، نعمل كفريق واحد، وكل العناصر مميزة ولها دور في الجهاز وأعتمد عليهم بشكل كبير".

وتابع فيتوريا، "أيمن عبد العزيز المدرب المساعد ومحمود سليم محلل الأداء وعبد الرحمن عيسى المعد البدني كلهم لهم أدوار مميزة معنا، جئت بجهاز برتغالي فيتوريا، وكل فرد فيه له دور مهم".