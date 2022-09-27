شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطير إلى الكويت 3 أكتوبر للمشاركة فى البطولة العربية لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة فريق كرة السلة بالنادى الأهلى إلى الكويت يوم 3 أكتوبر المقبل للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية والتى تقام فى الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل.

ووفقا لجدول البطولة جاءت مباريات الأهلى كالتالى :

الأربعاء 5 أكتوبر الأهلى مع الميناء اليمنى

الجمعة 7 أكتوبر الاهلى مع الغرافة القطرى

السبت 8 أكتوبر الأهلى مع الرياضى اللبنانى

وقام الاتحاد العربي بتقسيم الفرق إلى 4 مجموعات حيث تضم كل مجموعة 4 فرق مع وضع مستضيف البطولة على رأس المجموعة الأولى بينما تم وضع حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع مراعاة عدم تواجد أكثر من فريق من نفس الدولة في مجموعة واحدة

ويشارك فى البطولة من مصر ناديى الاهلى والاتحاد السكندرى، حيث يشارك بالبطولة 13 فريقا هى ويشارك فى البطولة 13 فريقا هى البشائر العمانى، الجهراء الكويتى، بيروت اللبنانى، أهلى بنى غازى الليبى، أهلى حلب السورى، الأهلى والاتحاد السكندرى، والسد القطرى والمنستيرى التونسى والميناء اليمنى ووداد بوفريك.