شكرا لقرائتكم خبر عن الضامة تبعد عصام صبحى عن تدريبات الإسماعيلى الجماعية فى معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الطبي لفريق الإسماعيلي برئاسة الدكتور مجدي باز، على استكمال عصام صبحي الظهير الأيمن للفريق برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش المعسكر الحالي بالقاهرة.

حيث يعاني مدافع الدراويش الشاب من إلتهاب فى العضلة الضامة التى أبعدته عن التدريبات الجماعية فى الفترة الأخيرة.

وبدأ الإسماعيلي معسكره المغلق مساء اليوم استعدادًا للموسم الكروي الجديد الذى يتخلله مباراتين وديتين ضد العبور يوم 28 سبتمبر الجاري وإيسترن كومباني يوم 3 أكتوبر المقبل.

كان الجهاز الفني للدراويش بقيادة الأسباني خوان جاريدو، قد ضم 30 لاعبًا خلال المعسكر بينهم اللاعبين الجدد عدا التوجولي ياو أنور لوجوده ضمن صفوف منتخب بلاده والإيفواري عبد القادر كوليبالي الذى سيصل إلي مصر خلال الساعات المقبلة.