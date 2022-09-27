شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يضع الرتوش الأخيرة على صفقة هشام بلحة لاعب المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسؤولو فيوتشر، من حسم الصفقة الخامسة بضم هشام بلحة لاب وسط غزل المحلة، وذلك في إطار خطة تدعيم الفريق استعداداً للموسم المقبل.

وكان النادي المصري قد انسحب من صفقة هشام بلحة للمغالاة المادية، قبل أن يتدخل فيوتشر لضم اللاعب.

من جانبه، كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضى لفيوتشر موقف ناديه من التخلى عن أحمد رفعت لاعب الفريق، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فيوتشر لن يتنازل عن أى لاعب خلال الفترة الحالية، وهذه سياسة مجلس الإدارة، وذلك بسبب مشاركة الفريق فى الكونفدرالية، كما أكد أن ناديه لم يتلقى عرضاً من المصرى لضم رفعت كما تردد مؤخراً.

ويخطط مسؤلو فيوتشر للتعاقد مع ثنائى أفريقى خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وذلك فى إطار خطة فيوتشر لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد، وكان فيوتشر قد استغنى عن التونسى مروان صحراوى، والذى انضم إلى فريق إنبى، كما أنهى تعاقده مع أنيست أبل لاعب مدغشقر.

وتضم قائمة الأجانب فى فيوتشر كلا من: السنغالى أليو نداى، الغانى دياوسي تايلور، التونسي أيمن الصفاقسي، والكاميروني جوناثان نجويم، والمغربي عبد الكبير الوادي، يذكر أن فيوتشر قد أتم تعاقده مع كل من، مهند لاشين، علي الفيل، علي زعزع، وعبد الكبير الوادي.