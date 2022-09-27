شكرا لقرائتكم خبر عن عبد البارى يكشف آخر استعدادات الزمالك لمواجهة الترجي فى البطولة العربية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة عبد الباري مدير جهاز كرة اليد بنادي الزمالك عن آخر الاستعدادات لمباراة الترجي في نهائي البطولة العربية لكرة اليد، وقال عبد الباري في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم": بعد مباراة أول أمس بدأنا الاستعداد تدريبات ومحاضرات للاعبين، مركزين كلنا حتى لا نخسر بعد كل هذا المجهود، المباراة صعبة والجمهور غير طبيعي، والأفضل ألا تستمع إلى الجماهير ولا تنظر إليهم، وهذه المباراة لها وضع مختلف في التحكيم والجماهير وتحتاج تركيز كبير وعدم إهدار الفرص لأن الفرصة لا يمكن تعويضها.

أضاف: الجماهير تتواصل معنا عبر السوشيال ميديا ونتلقى دعمهم بشكل دائم، وكذلك مجلس إدارة الزمالك، سنرى أداء مختلف من الترجي اليوم معهم كل العوامل المساعدة وباسم من المدربين الهادئين القادرين على تغيير المباراة، وعارف نادي الزمالك كويس.

تترقب الجماهير الزملكاوية المواجهة المنتظرة بين فريق كرة اليد بنادى الزمالك، المحدد لها اليوم الثلاثاء، والترجى التونسى فى إطار نهائى البطولة العربية للأندية المقامة بتونس والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته فى السعودية شهر أكتوبر المقبل.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين فى أول لقاء للفريق الأبيض بدور المجموعات وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 34 / 28.

وتأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على الكويت الكويتى بنتيجة 32/15 فى المواجهة التى جمعتهما أول أمس الأحد قبل أن يحصل الفريق على راحة الاثنين قبل مواجهة النهائى.