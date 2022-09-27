الزمالك يقيم عزاء محمد رفاعى الخميس المقبل بالحامدية الشاذلية

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إقامة عزاء محمد رفاعي الجناح الطائر ونجم القلعة البيضاء ومنتخب مصر الأسبق، يوم الخميس القادم بمسجد الحامدية الشاذلية.

ونعي مجلس إدارة نادي الزمالك ببالغ الحزن والأسى وفاة محمد رفاعي الظهير الطائر ونجم القلعة البيضاء ومنتخب مصر الأسبق في الخمسينيات والستينيات، والذي توفي صباح أمس الإثنين.

من ناحية أخرى طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، من جهازه المعاون تجهيز بعض المباريات المسجلة لفريق فلامبو البوروندي من أجل دراسته قبل مواجهته في دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

ويرغب فيريرا فى دراسة الفريق البوروندي والوقوف على مفاتيح لعبه ونقاط القوة والضعف قبل مواجهتي الذهاب والإياب، حيث يخشي البروفيسور مفاجآت تلك الفرق، خاصة أن الفريق البوروندي أقصي الاتحاد الليبي من الدور التمهيدي.

ولم يتحدد حتى الآن ملعب مباراة الذهاب بين الزمالك وفلامبو، نظرًا لعدم اعتماد ملاعب بوروندي لدى الاتحاد الأفريقي، فيما تتجه الأنظار نحو الملاعب التنزانية.