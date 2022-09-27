شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتسلح بـ 4 انتصارات قبل مواجهة ليبريا الليلة..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، مباراته الودية الثانية أمام ليبيريا باستاد الإسكندرية ضمن استعدادات الفراعنة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

ويسعى فيتوريا لتجريب ومنح الفرصة لمجموعة جديدة من اللاعبين بخلاف الذين شاركوا أمام النيجر الجمعة الماضى، حيث منح المدير الفني الثلاثي محمد صلاح ومصطفي محمد وأحمد فتوح راحة وأعفاهم من مباراة اليوم.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على النيجر بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين، على استاد الإسكندرية، فى إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.



منتخب مصر

سجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح فى الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء فى الدقيقة 67.

مباراة مصر وليبيريا تحمل الرقم 7 فى تاريخ مواجهات المنتخبين التى بدأت قبل أكثر من 33 عاماً وشهدت تكافؤا واضحا رغم فارق التاريخ والحاضر بينهما، وحقق الفراعنة أربعة انتصارات مقابل فوزين لمنتخب ليبريا بينما يتفوق المنتخب الوطنى فى عدد الأهداف بتسجيل 9 أهداف مقابل هدفين فقط لبلد "الملك" جورج ويا اللاعب الأفريقى الوحيد الذي توج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 1995.

1 – فاز منتخب مصر (2 – 0) بتوقيع علاء ميهوب ومحمد رمضان في مستهل مشواره بمرحلة المجموعات في تصفيات كأس العالم 1990 وأقيم اللقاء على ملعب القاهرة الدولي في 6 يناير1989.

2 – تفوق منتخب ليبيريا في اللقاء الثاني بالعاصمة مونروفيا (1 – 0) بتوقيع جيمس ديبا بتاريخ 25 يونيو1989.

3 – فازت منتخب ليبيريا مجدداً (1 – 0) بتوقيع نجمه الفذ جورج ويا بالعاصمة الغانية أكرا في تصفيات مونديال 1998 وأقيم اللقاء بتاريخ 6 أبريل 1997.

4 – حقق منتخب مصر فوز كبير في نفس التصفيات (5 – 0) بالقاهرة وسجل له هادي خشبة وهشام حنفي وعبد الستار صبري وحازم إمام وسمير كمونة وأقيم اللقاء في 17 أغسطس 1997 ، ورغم الفارق الزمني الكبير نسبياً بين لقاءى 1989 و1997، جاءت كل المواجهات بين الطرفين فى تصفيات كأس العالم، وقاد المدرب التاريخي للمنتخب الوطنى محمود الجوهرى مصر فيها جميعاً.

5_ والتقى منتخب مصر مع ليبريا في عهد حسام البدري، يوم 7 نوفمبر 2019، وفاز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه حمدي فتحي، وكانت تلك المباراة تمثل البروفة الأخيرة للفراعنة، قبل أول مواجهة رسمية في عهد البدري أمام كينيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

6_ فاز منتخب مصر على منافسه ليبيريا وديا بهدفين دون رد في أخر مباراة بينهم والتى أقيمت ملعب برج العرب استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ، سجل هدفا المباراة محمد شريف في الدقيقتين 58 و66 ، وشهدت المباراة الظهور الأول للمدير الفني الجديد لمنتخب مصر كارلوس كيروش الذي تولى المهمة خلفا لحسام البدري.