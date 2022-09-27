شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات تأهيل بيرسي تاو في الأهلي للتعافي من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الجنوب أفريقي بيرس تاو لاعب الأهلي تدريبات تأهيلية بمقر النادي بالجزيرة تحت إشراف الجهاز الطبي وأخصائي التأهيل بالفريق .

وخضع تاو لبرنامج تأهيلي شامل الأيام الماضية للتعافي من إصابته الأخيرة في العضلة الأمامية التى تعرض لها مع نهاية الموسم الماضي.

ويخوض الأهلي تدريباته الأيام الماضية بفرع مدينة نصر غير أن اللاعب الجنوب أفريقي تواجد في مقر الجزيرة من أجل تأهيل نفسه جيداً والإنتهاء من البرنامج العلاجي تمهيداً للعودة للتدريبات الجماعية في غضون الأسبوعين المقبلين.

وخاض الأهلي تدريبات يومية الأسبوع الماضي على ملعب التتش صباحاً ومساءً تنفيذاً لنظام "اليوم الكامل" وأقام الفريق بأحد الفنادق التى تبعد أمتار قليلة عن مقر الأهلي بالجزيرة.

ثم حصل الفريق على راحة من التدريبات يوم الجمعة ثم تدرب الفريق بفرع مدينة نصر وخاض مباراة ودية أمس الأول ، الأحد، مع أسوان بإستاد الأهلي والسلام فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف وسيلعب المارد الأخمر مع طلائع الجيش ودياً يوم 29 سبتمبر الجارى على ملعب الأهلي والسلام.

ويستعد الأهلي للارتباطات المقبلة فى الموسم الجديد، وأولها مواجهة اتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر المقبل بتونس فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.