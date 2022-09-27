شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيريا فى الودية الثانية بمعسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، لخوض تجربة جديدة، في الودية الثانية أمام ليبيريا باستاد الإسكندرية ضمن استعدادات الفراعنة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر وليبيريا

تقام مباراة مصر وليبيريا فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد برج العرب بالأسكندرية، ويسعى فيتوريا لتجريب ومنح الفرصة لمجموعة جديدة من اللاعبين بخلاف الذين شاركوا أمام النيجر الجمعة الماضى، حيث منح المدير الفني الثلاثي محمد صلاح ومصطفي محمد وأحمد فتوح راحة وأعفاهم من مباراة اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيريا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة مصر الودية أمام ليبيريا، وتحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، عن تحضيرات الفراعنة لمواجهة ليبيريا، موضحا أن الجهاز الفني يحترم المنافس ويجهز بشكل جيد للمباراة.

التشكيل المتوقع لمصر أمام ليبيريا

يعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر اليوم أمام ليبيريا، هو احمد الشناوي في حراسة المرمى و أحمد حجازي وعلى جبر وكريم فؤاد ومحمد حمدى في الدفاع، ومحمود حمادة وامام عاشور وطارق حامد في الوسط ، وتريزيجيه ومحمد ابراهيم وكوكا في الهجوم.