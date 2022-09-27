شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتوجه إلى انجلترا اليوم بعد إعفائه من مباراة منتخب مصر وليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي الى انجلترا اليوم عقب اعفائه من مباراة ليبيريا بناء على قرار روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، مباراته الودية الثانية أمام ليبيريا باستاد الإسكندرية ضمن استعدادات الفراعنة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

وتحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، عن تحضيرات الفراعنة لمواجهة ليبيريا، موضحا أن الجهاز الفني يحترم المنافس ويجهز بشكل جيد للمباراة.

وأضاف فيتوريا في تصريحات تليفزيونية، "كنت أتمنى أن اذهب مع مصر للمونديال القادم، لم أعتد الشكوى، نعمل وفق الظروف المحيطة، نحاول استغلال المرحلة المقبلة بما يخدم أهدافنا".وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني: "انطباعي عن أيمن عبد العزيز كمدرب مساعد إيجابي للغاية، نعمل كفريق واحد، وكل العناصر مميزة ولها دور في الجهاز وأعتمد عليهم بشكل كبير".

وتابع فيتوريا، "أيمن عبد العزيز المدرب المساعد ومحمود سليم محلل الأداء وعبد الرحمن عيسى المعد البدني كلهم لهم أدوار مميزة معنا، جئت بجهاز برتغالي فيتوريا، وكل فرد فيه له دور مهم".