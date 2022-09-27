شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الإتحاد المنستيرى منافس الأهلى في دور الـ 32 الأفريقى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري في مباراة ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا 9 أكتوبر المقبل في تونس ، ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية .

وتأسس فريق الاتحاد المنستيرى فى مدينة المنستير، بتونس في 17 مارس 1923 ويلقب بـ " أبناء الرباط" كما يمتلك ملعبا سعته 20 ألف مشجع، وهو ملعب مصطفى بن جنات.

وأنهى الموسم الماضى فى المركز الثانى بالدورى التونسى بفارق نقطتين عن الترجى.

كما حصل على بطولتين خلال تاريخه بواقع كأس تونس موسم 2019-2020، والسوبر التونسى موسم 2020-2021.

وتبلغ قيمة الفريق التسويقية وفقا لموقع ترانسفير ماركت، 9.18 مليون يورو.

وتبلغ متوسط أعمار اللاعبين 24.9 عاما في الاتحاد المنستيرى.

ويعد يوسف العبدلي هداف الاتحاد المنستيرى في الدوري بالموسم الماضي برصيد 5 أهداف، ولكنه رحل إلى صفوف الأهلي السعودي، يوم 26 يوليو 2022.

كما يعد زياد العلوي وحسام تقا ويوسف عومارو أبرز لاعبي الاتحاد المنستيري التونسي .

ويتولى مهمة تدريب الفريق الصربي ماركو نوفيش وذلك من شهر يوليو الماضي .

وتأهل الاتحاد المنستيرى لدور الـ 32 بالخسارة من الجيش الرواندى ذهاباً بهدف دون رد ثم فاز إياباً 3-0