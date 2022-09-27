شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الحمدانى مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ينضم لمعسكر الفريق فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم أسامة الحمدانى مدرب حراس مرمى الاسماعيلى الجديد اليوم الثلاثاء لمعسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة خلال فترة الإعداد تحضيراً لخوض منافسات النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز.

ووافق مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، على ضم السعودي أسامة الحمداني ليتولى منصب مدرب حراس المرمى للفريق الأول، وذلك بناءً على ترشيح من المدير الفني الأسباني خوان جاريدو.

ويعد مدرب حراس المرمى الجديد من أصول جزائرية، حيث حصل على الرخصة الأسيوية المستوى الثاني ” B ” وسبق له العمل بالدوري السعودي ولديه خبرات فنية كبيرة ستسهم في الإرتقاء بالمستوى الفني والبدني لحراس مرمى الدراويش.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.