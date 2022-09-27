نص رسالة توماس باخ في المتحف الأولمبي باللجنة الأولمبية المصرية (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كتب توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ رسالة في نهاية زيارته للمتحف الأولمبي بمقر اللجنة الأولمبية المصرية بسجل الزوار.

وتواجد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في القاهرة يوم الجمعة الماضي واستمرت زيارته لمدة يومين والتي شهدت مقابلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونشرت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية المصرية نص الرسالة التي كتبها توماس باخ بسجل الزوار في المتحف الأولمبي.

وجاء نص الرسالة من جانب رئيس اللجنة الأولمبية كالتالي: "إن الروابط بين مصر واللجنة الأولمبية الدولية وثيقة الصلة على مر أكثر من قرن".

وأضاف: "ففي الواقع، إن المرة الأولى التي رُفع فيها العلم الأولمبي كان في عام 1914 في الإسكندرية".

وأكمل: "استمتعنا بمحادثة ممتازة وصداقة وطيدة، أطيب التمنيات للحركة الأولمبية في مصر".