لويس إنريكي يصدم راموس بسبب كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يواجه سيرجيو راموس مدافع نادي باريس سان جيرمان صعوبة كبيرة في الانضمام لمنتخب إسبانيا خلال منافسات بطولة كأس العالم المقبلة والمقرر إقامتها في نوفمبر وديسمبر المقبلين بقطر.

وخرج راموس من حسابات لويس إنريكي مدرب إسبانيا خلال الفترة الماضية على الرغم من استعادة المدافع المخضرم لمستواه مع باريس.

ووفقا للبرنامج التليفزيوني الشهير "El Chiringuito" فإن المدافع راموس ليس لديه أي فرصة للذهاب إلى كأس العالم مع منتخب إسبانيا.

وقال الصحفي الإسباني إدواردو إندا إن راموس يشعر بالانزعاج للسبب الذي وراء استبعاده من صفوف المنتخب الإسباني.

وأضاف أن مبرر لويس إنريكي في عدم استدعاء راموس هو أن مدافع الريال السابق يلعب ضمن ثلاثة مدافعين في باريس سان جيرمان، كما أن اللاعب ليس لديه المزيد ليقدمه.

ويعود الخلاف بين راموس وإنريكي إلى مارس 2021 بعدما قرر المدافع اللعب في مباراته الدولية رقم 180 وهو مصاب وهذا لم يُعجب مدرب اللاروخا، خاصة وأن اللاعب تعرض للإصابة بعد ذلك ومن ذلك الحين أصبحت العلاقة بين الطرفين باردة.

ويقع المنتخب الإسباني في المجموعة الخامسة بكأس العالم 2022 بجوار ألمانيا وكوستاريكا واليابان.