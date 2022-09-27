رئيس الهلال السعودي يكشف تفاصيل مفاوضات رونالدو.. وسبب فشل الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي لأول مرة عن تفاصيل التفاوض مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في محاولة لضمه خلال فترة سابقة.

وارتبط اسم رونالدو بنادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في ظل رغبة النجم البرتغالي في الرحيل عن قلعة أولد ترافورد.

وقال بن نافل في تصريحات عبر برنامج "بودكاست سقراط" السعودي: "نعم فاوضنا كريستيانو رونالدو والمشكلة كانت في قرار مركز التحكيم الرياضي المتعلق بمنع القيد".

وأضاف: "كنا متفائلين بعدم إيقافنا عن التسجيل ولكننا نحترم القرار ولم نستمر في المفاوضات".

وتابع: "كان هناك فرصة لضم رونالدو والهلال قادر على مفاوضة أفضل اللاعبين في العالم".

جدير بالذكر أن غرفة فضّ المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت منع نادي الهلال من التسجيل لفترتين انتقاليتين وفرض غرامة مالية وذلك في شهر مايو الماضي بسبب أزمة تجديد عقد اللاعب محمد كنو.