مدرب فلامبو: مهمتنا أمام الزمالك مستحيلة.. ولن نلعب في بوروندي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تحدث مومزيلو ماديتش المدير الفني لفريق فلامبو البوروندي عن مواجهة الزمالك في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ32 بدوري الأبطال بعدما تغلب على إيليكت التشادي، بينما أقصى فلامبو البوروندي نظيره الاتحاد الليبي.

وقال ماديتش في تصريحات عبر قناة "الحياة": "سنواجه الزمالك أحد أفضل الفرق في إفريقيا وستكون مهمتنا صعبة وربما تصل إلى أنها مهمة مستحيلة ولكننا سنقاتل للوصول إلى دور المجموعات أو على أقل تقدير سنذهب للمشاركة في الكونفدرالية".

وأضاف: "شاهدت مباراتين أو ثلاثة للزمالك في الفترة الأخيرة ووجدت أنه من الصعب التغلب عليه لأنه يمتلك خبرات كبيرة وستكون مفاجأة كبيرة إذا حققنا الفوز عليه".

وأكمل: "سنبذل أقصى ما لدينا أمام الزمالك ولن نجعل الأمور سهلة والمفاجآت واردة في كرة القدم".

وتابع: "أعرف شيكابالا وزيزو ومحمد عواد، الزمالك يمتلك فريق جيد جدا ولكننا لسنا الفريق الذي يستسلم بسهولة".

واستكمل مدرب فلامبو: "عدم اللعب في بوروندي بسبب أن الاستاد لا يتوافق مع شروط الكاف فيما يتعلق بالنواحي الأمنية ولذلك سنواجه الزمالك في تنزانيا".

وأتم: "الزمالك طرح فكرة لعب المباراتين في القاهرة ولكننا رفضنا وسنخوض لقاء الذهاب في تنزانيا".