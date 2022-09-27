شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل دونجا يبدأ مرحلة التأهيل بعد جراحة غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك الجديد، مرحلة التأهيل للتعافي من إصابة غضروف الركبة، وذلك بعدما خضع اللاعب لعملية جراحية الجمعة الماضية، ونشر دونجا صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام صورة من قيامه ببعض التدريبات داخل الجيم.



دونجا

من جانبه، أجرى البرتغالي روي فيتوريا اتصالا باللاعب، للاطمئنان عليه عقب اجراء عملية جراحية أمس الجمعة بسبب الإصابة التي تعرض لها في غضروف الركبة أثناء وجوده في معسكر منتخب مصر.

وكان دونجا قد سافر قطر أمس من أجل بدء إجراءات علاجه من الإصابة التي لحقت به، وأجرى عملية المنظار في غضروف الركبه الخارجي وتترواح مدة غيابه عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع.

وكان الزمالك قد أعلن الخميس الماضي رسميًا عن التعاقد مع دونجا قادمًا من صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الحالية.