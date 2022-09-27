شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتدرب على فترتين قبل السفر لمواجهة بطل سيراليون بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، أن يخوض الفريق تدريباته على فترتين قبل السفر إلى ليبيريا، فترة صباحية وأخرى مسائية، وذلك لزيادة اللياقة البدنية للاعبين، وتولى محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق، مسؤولية قيادة التدريبات في غياب علي ماهر للحصول على رخصة التدريب.

ويدرس مجلس إدارة نادي فيوتشر، توفير طائرة خاصة لسفر الفريق إلى ليبيريا، والمقرر له 5 أكتوبر المقبل، حيث يستعد فيوتشر لمواجهة فريق كالون السيراليوني، في اللقاء المقرر إقامته يوم 9 أكتوبر ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادي لديه 3 عروض للسفر في الوقت الحالي يفاضل بينهم خاصة وأن الرحلة طويلة تستغرق 12 ساعة يتخللها ترانزيت.

من ناحية أخرى، يسابق على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، الزمن لإنهاء إجراءات الحصول على الرخصة التدريبية "A"، ليتمكن من قيادة فريقه من أرض الملعب بعد قيادته للفريق خلال أول مباراتين بالدور التمهيدى الأول للكونفدرالية من المدرجات، وسافر على ماهر فى رحلة قصيرة للخارج خلال الأيام الماضية من أجل تسجيل المشاركة فى الدورات التدريبية التابعة للكاف للحصول على الرخصة التدريبية.