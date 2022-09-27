شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود للتدريب بالتتش الليلة استعدادًا لضربة البداية بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي،نقل مران الفريق من فرع النادي بمدينة نصر إلى استاد التتش بفرع الجزيرة مساء اليوم ،الثلاثاء، ضمن استعدادات المارد الأحمر للموسم الجديد.

وخاض الأهلي تدريبات يومية الأسبوع الماضي على ملعب التتش صباحاً ومساءً تنفيذاً لنظام "اليوم الكامل" وأقام الفريق بأحد الفنادق التى تبعد أمتار قليلة عن مقر الأهلي بالجزيرة.

ثم حصل الفريق على راحة من التدريبات يوم الجمعة ثم تدرب الفريق بفرع مدينة نصر وخاض مباراة ودية أمس الأول ، الأحد، مع أسوان بإستاد الأهلي والسلام فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف.

ويتدرب الأهلي اليوم باستاد التتش على أن يواجه طلائع الجيش ودياً يوم 29 سبتمبر الجارى على ملعب الأهلي والسلام.

ويستعد الأهلي للارتباطات المقبلة فى الموسم الجديد، وأولها مواجهة اتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر المقبل بتونس فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.