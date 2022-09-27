موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى فى دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - يخوض نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، تحدياً جديداً عندما يلتقي بنظيره فلامبو دو سنتر البوروندي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يبحث الفريق الأبيض عن العودة بنتيجة مرضيه لجماهيره ومواصلة التقدم نحو حلم الأميرة الأفريقية السادسة.

موعد مباراة الزمالك و فلامبو دو سنتر

من المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على نظيره فلامبو دو سنتر البوروندي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا الأحد الموافق التاسع من أكتوبر المقبل.

موعد مباراة الزمالك و فلامبو دو سنتر.. كيف تأهل الفريق الأبيض.حسم فريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله من الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليلحق بركب الفرق الصاعدة لمرحلة الـ32، واقتنص نادي الزمالك بطاقة تأهله من نظيره إيلكت التشادي، بعد فوزه عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين ويستعد الزمالك للمضي قدمًا نحو تحقيق الكأس القارية الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ 20 عامًا، وذلك بمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي. موعد مباراة الزمالك و فلامبو دو سنتر.. تاريخ المواجهاتقبل لقاء دور الـ32 الزمالك، تقابل مع أندية بوروندي فى 6 لقاءات، فاز فى 4 مباريات وخسر مباراتين، وأحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف. موعد مباراة الزمالك و فلامبو دو سنتر.. ملعب المباراةتجدر الإشارة إلى أنه لم يتحدد حتى الآن ملعب المباراة، نظرًا لعدم اعتماد ملاعب بوروندي لدى الاتحاد الأفريقي، فيما تتجه الأنظار نحو الملاعب التنزانية، يذكر أن فريق فلامبو دي سنتر البروندي قد تأهل لدور الـ32 على حساب الاتحاد الليبي بالفوز ذهابًا 1-0، والخسارة إيابًا 2-1.