الامارات | دورة الأردن الرباعية: المضيف يتوّج بطلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج منتخب الأردن بطلاً للدورة الرباعيّة الوديّة الاثنين، بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب العُماني 1-صفر، فيما أحرز المنتخب العراقي المركز الثالث على حساب سوريا بالنتيجة نفسها.

وعلى ستاد عمّان الدولي، سجّل اللاعب إحسان حداد هدف الأردن الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 63.

وكان منتخب الأردن تأهل إلى المباراة النهائية بفوزه على سوريا 2-صفر، بينما تأهلت عُمان بفوزها على العراق 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

وظهر الحذر الدفاعي من الفريقين مطلع الشوط الأول الذي غابت فيه الفرص الحقيقية، باستثناء تسديدة محمود مرضى التي لامست العارضة (13)، وأخرى من مسافة بعيدة أطلقها موسى التعمري علت العارضة بقليل (22)، رداً على تسديدة زاحفة من جميل اليحمدي أمسكها الحارس الأردني يزيد أبو ليلى على دفعتين (20).

وكان التعمري المحترف بالدوري البلجيكي قريباً من افتتاح التسجيل لمنتخب الأردن بعدما وصلته كرة عرضية من إحسان حداد ليطلقها قوية ارتدت من باطن العارضة (50).

وتصدّى أبو ليلى لانفراد صلاح اليحيى وحوّل الكرة لركنية (61)، وانحرفت رأسية البديل حمزة الدردور عن المرمى (62)، قبل أن يخطف اللاعب نفسه الكرة ويتقدم داخل منطقة الجزاء ويتعرض للإعاقة من قبل المدافع محمد المسلمي فاحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها إحسان حداد بنجاح إلى يمين الحارس إبراهيم المخيني (63).

وكاد المنتخب العُماني أن يدرك التعادل من كرة عرضية مرت أمام المرمى وأخطأت رأس البديل عصام الصبحي (80).

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أحرز أيمن حسين هدف العراق في الدقيقة 26، بعدما أرسل الحارس العراقي جلال حسن كرة طويلة تجاوزت المدافعين ووصلت إلى حسين الذي واجه المرمى وسدد الكرة بقوة إلى يسار الحارس (27).