الامارات | إيطاليا تتفوّق على المجر وتبلغ نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ المنتخب الإيطالي نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزه الاثنين على المجر بنتيجة 2-صفر في العاصمة بودابست، فيما أنهى منتخبا ألمانيا وإنكلترا مشوارهما بتعادل مثير 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة.

وسجّل هدفي بطل كأس أوروبا 2020 والذي يغيب عن مونديال قطر 2022 للمرة الثانية توالياً، مهاجم نابولي جاكومو راسبادوري (27) ولاعب إنتر فيديريكو ديماركو (52).

وبالتالي، تصدّرت إيطاليا المجموعة الثالثة مع 11 نقطة، بفارق نقطة عن المجر، ليلحق بهولندا وكرواتيا، في انتظار اكتمال المربع الثلاثاء بعد مواجهة إسبانيا والبرتغال.