رفض عرضًا ضخمًا من الزمالك.. أحمد حسن: رمضان صبحي يرغب بقوة في العودة لـ الأهلي.. وصحيفة تكشف شروط القلعة الحمراء

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت مصادر مقربة من رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز عن رغبة اللاعب في العودة للنادي الأهلي مرة أخرى.

وكتب أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال فيه: "مصدر مقرب من رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز قال إن اللاعب رفض عرضا ضخما من الزمالك بسبب رغبته في العودة للأهلي".

وكانت تقارير قد ربطت إسم رمضان صبحي بالزمالك، بعدما أبدى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي الأبيض رغبته في ضم رمضان صبحي في فترة الانتقالات الحالية.

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف الأهلي من ضم رمضان صبحي بعد انتقاله إلى صفوف فريق بيراميدز.

وقال شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، إن هناك حديثا بالفعل داخل القلعة الحمراء حول إمكانية عودة رمضان صبحي لصفوف الفريق.

كما كشفت صحيفة الأسبوع" عن وجود مفاوضات بين الأهلي ورمضان صبحي من أجل العودة لصفوف المارد الأحمر مجددًا، وذلك بعد تدخل بعض المقربين من اللاعب ومجلس إدارة القلعة الحمراء.

وقالت الصحيفة إن "الأهلي رحب بعودة صبحي لصفوف الفريق مرة أخرى، ولكن بعدة شروط".

وأوضحت الصحيفة أن أهم شروط عودة رمضان صبحي للأهلي هي "اعتذاره بشكل رسمي لرحيله عن الفريق بعد انتهاء فترة إعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، وتفضيله الانتقال إلى صفوف بيراميدز، رغم رغبة النادي في استمراره".

وأضافت: "كما اشترط الأهلي على رمضان صبحي التوقيع على عقد لمدة خمس سنوات، وبدون وجود أي شروط جزائية أو بنود تسمح برحيله بعد فترة محددة".

وتابعت: "الشرط الثالث الذي حدده الأهلي من أجل عودة رمضان صبحي إلى صفوفه مرة أخرى، هو تقليل اللاعب لقيمة راتبه السنوي، ليحصل على راتب سنوي مثل لاعبي الفئة الأولى بالمارد الأحمر".

وكان الزمالك قد نجح في التأهل إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب تخطي عقبة اليكت سبور التشادي في الدور 64 والتمهيدي.

ويستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد المنستيري في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم 7 أكتوبر المقبل.