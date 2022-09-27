قمة البرتغال وإسبانيا ومواجهة ودية لـ مصر.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 27 - 9 - 2022، عددا من المباريات الهامة في بطولة دوري الأمم الأوروبية، أبرزها مباراة البرتغال وإسبانيا، بالإضافة إلى عدة لقاءات ودية، أهمها الذي يجمع مصر وليبيريا.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها.

دوري الأمم الأوروبية

البرتغال X إسبانيا – الساعة 8:45 مساء على قناة Uefa.tv.

سويسرا X التشيك – الساعة 8:45 مساء على قناة Uefa.tv.

النرويج X صربيا – الساعة 8:45 مساء.

ألبانيا X أيسلندا – الساعة 8:45 مساء.

اليونان X إيرلندا الشمالية – الساعة 8:45 مساء.

السويد X سلوفينيا – الساعة 8:45 مساء.

كوسوفو X قبرص – الساعة 8:45 مساء.

أوكرانيا X إسكتلندا – الساعة 8:45 مساء.

إيرلندا X أرمينيا – الساعة 8:45 مساء.

مباريات ودية

كوريا الجنوبية X الكاميرون – الساعة 12 ظهرا.

جنوب أفريقيا X بتسوانا – الساعة 3 مساء.

السنغال X إيران – الساعة 4:30 مساء.

قطر X تشيلي – الساعة 7 مساء.

مصر X ليبيريا – الساعة 8 مساء على قناة on time sport.

السعودية X الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 8 مساء.

الجزائر X نيجيريا – الساعة 9 مساء.

باراجواي X المغرب – الساعة 9 مساء.

تونس X البرازيل – الساعة 9:30 مساء.